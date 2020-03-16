Актриса уже четыре года встречается с британским композитором

Любовь Толкалина, долгое время скрывавшая возлюбленного, вышла замуж. Неожиданное признание актриса сделала на своей странице в "Инстаграм".

Звезда опубликовала серию фотографий, на которых показана в белых шортах и расстегнутой рубашке без нижнего белья. На снимки бурно отреагировали в Сети, а один из подписчиков артистки не выдержал, поинтересовавшись, как такая эффектная девушка может оставаться незамужней. "Неужели никто предложение не делал?" – спросил он.

Актриса посчитала этот вопрос странным и ответила: "Я замужем, просто забыла всем об этом сообщить". Одни поклонники бросились поздравлять 42-летнюю звезду, другие же восприняли ее ответ, как шутку. "Сколько же глупцов", "Ура", "Серьезно?", "Шикарный ответ", – высказались комментаторы.

После разрыва с режиссером Егором Кончаловским Любовь Толкалина долгое время не афишировала свою личную жизнь. Актрисе приписывали роман и с музыкантом Борисом Гребенщиковым, и с телеведущим Джоном Уорреном. Однако несколько месяцев назад звезда раскрыла своего возлюбленного.

По некоторым данным, им оказался британский композитор Саймон Басс. Он сотрудничает со многими знаменитостями, в том числе – с Гребенщиковым, пишет сайт "Комсомольская правда". Вероятно, лидер "Аквариума" и познакомил Басса с Толкалиной. Впрочем, стал ли супругом актрисы именно композитор из Великобритании, не известно – она новость о замужестве больше никак не комментировала.

Ранее Любовь Толкалина показала неутомимого мужчину.