Осталась без нижнего белья: Калашникову нагло обокрали

Осталась без нижнего белья: Калашникову нагло обокрали
Анна Калашникова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Злоумышленник продал трусы знаменитости за большую сумму

Певицу и звезду ток-шоу Анну Калашникову обокрали. У артистки пропало дорогое нижнее белье. А спустя некоторое время трусы знаменитости выставили на продажу в интернете.

Интимную деталь звездного наряда оценили в кругленькую сумму – автор объявления, размещенного на "Авито", попросил за свой трофей 100 тыс. рублей.

При этом в подписи к выставленному на продажу предмету гардероба было указано, что Калашникова забыла свои трусы в гримерке.

Журналисты "Комсомольской правды" решили пообщаться с затейливым предпринимателем, однако он сообщил, что уже продал свою находку. 

Позже сама Калашникова рассказала, что на самом деле произошло с ее вещью. Оказалось, бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина не теряла белье – ее попросту обокрали. Анна оставила трусы в гримерке и готовилась надеть их под особенное "голое" платье. Однако, когда она вернулась, белья на месте уже не было.


Ранее "Утро.ру" рассказывало о проблемах со здоровьем Калашниковой. В июне девушку экстренно госпитализировали с болями в боку и высокой температурой. Сначала появилась версия, что всему виной коронавирус, однако врачи выяснили, что все дело в почке.

Ольга ФЕДОРОВА

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