"Боли просто адские": страдающей Калашниковой не помогают лекарства

"Боли просто адские": страдающей Калашниковой не помогают лекарства
Анна Калашникова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина пожаловалась на плохое самочувствие

Проблемы со здоровьем вновь одолели звезду интернета. Не успела Анна Калашникова выписаться из больницы, как страшные боли в почке вернулись. Знаменитость утверждает, что лекарства ей не помогают.

Состояние артистки сейчас ухудшилось. БывшаяПрохора Шаляпина, по ее же словам, не может спать и мучается от жутких симптомов. Она надеется, что врачи смогут избавить ее от болей, из-за которых тяжело даже разговаривать.

"Наверное, у меня рецидив. Сегодня не спала всю ночь. Боли просто адские!"

– рассказала красавица. 

Звезда "Инстаграм" добавила, что никогда не чувствовала себя так плохо. Напомним, Калашникову экстренно госпитализировали с болями в боку и высокой температурой. Сначала появилась версия, что всему виной коронавирус, однако врачи выяснили, что все дело в почке.

Лечение сначала помогло знаменитости, однако сейчас симптомы болезни вернулись, уточняет "Собеседник".

Еще совсем недавно Анна Калашникова чувствовала себя прекрасно. Во время самоизоляции она не раз встречалась с экс-возлюбленным Прохором Шаляпиным. Приятели снимали смешные видео и вместе зажигали под песни девушки.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анна Калашникова жестко разыграла Прохора Шаляпина по телефону. 

Дарья ПЕТРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
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жить паскудно и не заболеть?????
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