Об этом свидетельствуют следы на машине звезды, сообщил источник

Ксения Собчак могла попасть в автомобильную аварию в июле. Об этом рассказал один из источников, который видел машину известной телеведущей.

Звезда использует своего железного коня по максимуму – на одном из порталов СМИ смогли вычислить количество автомобильных штрафов светской львицы. За два года владения "Ауди" журналистка наездила 47 тыс. километров.

В ходе проверки выяснилось, что Ксения могла ремонтировать машину дважды – за 200 тыс. руб. в 2019-м и за 141 тыс. в 2020 году. Как отмечает источник, Собчак делала замену бамперов и решетки радиатора. Такие повреждения, отметили эксперты, часто происходят при столкновении с препятствием. Вполне вероятно, что в июле журналистка повредила капот.

Отдельное внимание стоит уделить наличию неоплаченных штрафов – как отмечает SM-News, речь может идти о 574 тыс. руб. – это более 500 штрафов за 20 месяцев владения автомобилем.

Однако пока что официального подтверждения по штрафам известной телеведущей не было.

Ранее "Утро.ру" писало, что не так давно Ксения Собчак внезапно оскорбила большую часть жителей России. Светская львица обвинила в идиотизме тех, кто хранит свои сбережения в российской валюте.