Певица заявила, что не собирается пиариться на личной жизни

Любовные связи Полины Гагариной в последнее время стали привлекать к себе слишком много внимания. После того как фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, что он и жена больше не живут вместе, в Сети стали постоянно появляться предположения о новых романах певицы. Именно поэтому знаменитость решила прекратить образование новых сплетен и рассказать о своей личной жизни.

Артистка дала интервью, в котором подтвердила свой развод с супругом. Напомним, что это был второй брак певицы. Звезда также подчеркнула, что "никогда не славилась пиаром личной жизни".

"Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь", – заявила она в своем интервью ютуб-каналу "Газгольдер".

А также поспешила добавить, что из-за своей романтичности и веры в людей не стала подписывать брачный договор с фотографом. По ее мнению, заключение подобных соглашений на подсознательном уровне подготавливает человека к концу отношений.

Напомним, что на днях бывшего мужа Полины Гагариной заметили с молодой мамой и маленьким ребенком. На видео Дмитрий Исхаков везет коляску, а рядом с ним девушка несет на руках малыша.