Певица сообщила о нищенских заработках артистов

Ольга Зарубина рассказала о тяжелой жизни знаменитостей на фоне коронавирусного кризиса. По словам артистки, работникам сферы развлечений приходится нелегко – за выступления платят смехотворные гонорары.

Такая ситуация сложилась из-за ограничений, введенных после того, как в стране разразилась эпидемия коронавируса. До этого исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" хорошо зарабатывала – ее часто приглашали на корпоративы.

По словам Ольги, от карантинных мер пострадали все артисты. Теперь им приходится браться за любую работу – петь в барах и ресторанах. За такие выступления платят "три копейки", но это единственная возможность "выжить".

Сама Зарубина призналась, что смогла спастись от участи "нищенки" за счет накоплений, которые были сделаны в "сытые времена", пишет "Собеседник".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Ольга Зарубина выгнала дочь из дома, приревновав ее к своему молодому любовнику.