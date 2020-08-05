"Выжила за счет накоплений": Зарубина пожаловалась на бедность

"Выжила за счет накоплений": Зарубина пожаловалась на бедность
Ольга Зарубина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица сообщила о нищенских заработках артистов

Ольга Зарубина рассказала о тяжелой жизни знаменитостей на фоне коронавирусного кризиса. По словам артистки, работникам сферы развлечений приходится нелегко – за выступления платят смехотворные гонорары.

Такая ситуация сложилась из-за ограничений, введенных после того, как в стране разразилась эпидемия коронавируса. До этого исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" хорошо зарабатывала – ее часто приглашали на корпоративы.

По словам Ольги, от карантинных мер пострадали все артисты. Теперь им приходится браться за любую работу – петь в барах и ресторанах. За такие выступления платят "три копейки", но это единственная возможность "выжить".

Сама Зарубина призналась, что смогла спастись от участи "нищенки" за счет накоплений, которые были сделаны в "сытые времена", пишет "Собеседник".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Ольга Зарубина выгнала дочь из дома, приревновав ее к своему молодому любовнику.

Ольга ФЕДОРОВА

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