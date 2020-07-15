Зарубина выгнала дочь из дома из-за молодого любовника

Зарубина выгнала дочь из дома из-за молодого любовника
Ольга Зарубина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.
Артистка выдвинула девушке и другие обвинения

Звезда 1990-х не поделила с дочерью Кирой своего 34-летнего возлюбленного Николая Какунина. Ольга Зарубина стала свидетелем того, как они обнимались, и устроила настоящий скандал. Также певица заявила, что дочурка в тайне от нее общается со своим отцом Александром Малининым.

Кира долгое время жила в Америке, но не так давно прилетела в Москву, чтобы навестить мать. Когда между женщинами произошла ссора из-за молодого любовника Зарубиной, певица выставила дочь за порог.

В ситуации разбирались эксперты в эфире программы "На самом деле". Специалисты заверили, что наследница хотела сделать артистке больно, поэтому и флиртовала с Николаем Какуниным.

Подозрения артистки о том, что дочь тайком пишет Малинину, подтвердились. Когда Зарубина выгнала дочь, та попросила о помощи биологического отца, но он якобы никак не отреагировал.

Также на детекторе лжи проверили и самого Какунина. Оказалось, что любовник звезды, который младше ее на 26 лет, крутил романы на стороне. 

Кстати, специалисты сообщили, что Ольга интересна Николаю скорее с точки зрения финансирования. В ответ на это танцор стал утверждать, что зарабатывает не меньше 100 тыс. руб. в месяц. Зарубина пояснила, что давала ему приличные суммы на сценические костюмы. Общественность после этого эфира узнала и о том, что у Какунина есть маленькая дочь, которой он не помогает деньгами.

В конце передачи звезда 1990-х окончательно разочаровалась в  любовнике и сообщила, что расстается с ним. И это несмотря на то, что они собирались в будущем узаконить свои отношения.

Напомним, буквально в прошлом месяце Кира хотела навестить своего отца Александра Малинина, но охрана артиста выгнала ее с частной территории. После девушка заявила, что будет разбираться с родителем через суд.

Юлия ЕВГРАФОВА

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