Девушка подала на отца в суд

У Александра Малинина очень напряженные отношения со своими старшими детьми. Он изредка общается с сыном Никитой, а с дочерью Кирой от второго брака с певицей Ольгой Зарубиной он и вовсе не видится – за всю жизнь они общались лишь пару раз, один из которых произошел во время съемок передачи, посвященной их скандалу. Самыми любимыми детьми являются двойняшки от нынешнего брака, чьими успехами он регулярно хвалится в различных интервью.

Однако Кира Малинина уверена, что она такой же ребенок известного исполнителя, как и другие. Ее отец должен в равной степени отвечать и за нее, несмотря на то, что до этого он не заботился о дочери 35 лет. Девушка переживает, что из-за напряженных отношений она не будет являться полноправной наследницей знаменитости.

После недавних известий о госпитализации артиста, Кира решила приехать к его особняку. В итоге, девушку силой выгнали с территории дома охранники певца.

"Цель была посмотреть на него и увидеться, но не все так гладко прошло, поэтому мы решили, что нам лучше подать в суд на этого человека", – рассказывает она в интервью на программе "Секрет на миллион" на НТВ.

Девушка вместе со своей матерью подготовила иск на певца, требуя либо включить ее в завещание, либо откупиться от нее за 15 миллионов рублей. Кира утверждает, что Малинин, как отец, должен исправить сложившуюся ситуацию, чтобы она не осталась ни с чем, когда он "уйдет".

Сейчас она живет вместе с матерью в однушке в Москве. Кира работает в парикмахерской, но из-за пандемии и ограничений в стране осталась без основного источника заработков.