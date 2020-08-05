Юмористы записали видео о жизни вне сцены

Светлана Рожкова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" ролик, на котором собрались знаменитые участники шоу "Аншлаг".

На даче юмористки весело проводят время Регина Дубовицкая, Игорь Маменко, Сергей Дроботенко и Геннадий Ветров.

Артисты расположились на удобном диванчике, стоящем прямо на участке Светланы. Настроение у комиков хорошее – друзья в сборе, погода отличная, светит солнце. Дроботенко решил еще больше повеселить собравшихся и рассказал анекдот. Рожкова в это время разместилась перед юмористом и очень порадовалась тому, что оказалась "в ногах у Дроботенко". Комик же обнял артистку за плечи.



"Как снимается Аншлаг. Через 20 минут мотор, поэтому галопом по Европам", - подписала свежее видео Рожкова.

Верные поклонники не могли пройти мимо новых кадров с кумирами и засыпали дружную компанию комплиментами.

"Успехов в творчестве, радуйте нас! Мы обожаем Вас!", "Как радостно видеть вашу веселую команду!", "Смотрим с удовольствием!", – пишут комментаторы под постом.

Ранее "Утро.ру" делилось необычным снимком еще одной звезды юмористического шоу. Тогда комик Юрий Гальцев примерил женский образ.

