Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Светлана Рожкова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" ролик, на котором собрались знаменитые участники шоу "Аншлаг".
На даче юмористки весело проводят время Регина Дубовицкая, Игорь Маменко, Сергей Дроботенко и Геннадий Ветров.
Артисты расположились на удобном
диванчике, стоящем прямо на участке Светланы. Настроение у комиков хорошее – друзья
в сборе, погода отличная, светит солнце. Дроботенко решил еще больше повеселить
собравшихся и рассказал анекдот. Рожкова в это время разместилась перед юмористом и очень порадовалась тому, что оказалась "в ногах у Дроботенко". Комик же обнял артистку за плечи.
"Как снимается Аншлаг. Через 20 минут мотор, поэтому галопом по Европам", - подписала свежее видео Рожкова.
Верные поклонники не могли пройти мимо новых кадров с кумирами и засыпали дружную компанию комплиментами.
"Успехов в творчестве, радуйте нас! Мы обожаем Вас!", "Как радостно видеть вашу веселую команду!", "Смотрим с удовольствием!", – пишут комментаторы под постом.
Ранее "Утро.ру" делилось необычным снимком еще одной звезды юмористического
шоу. Тогда комик Юрий
Гальцев примерил женский образ.
Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США
Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов