Спортсменка пожаловалась на ветреную погоду и каменистый берег

Из-за пандемии коронавируса многие звезды решили отдохнуть на отечественных курортах. Большая часть российских знаменитостей остановила свой выбор на сочинских пляжах. Вот и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сейчас загорает на черноморском побережье. Однако такой отдых не впечатлил спортсменку, о чем она рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Елена пожаловалась на плохую погоду и сильные волны. Но главной проблемой стали булыжники, из-за которых ни сама спортсменка, ни ее дети даже не смогли зайти в воду.

"Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых", – пожаловалась Исинбаева (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Такие откровения вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков чемпионки. "Привыкайте к Российским курортам. Да булыжники, зато родные, а не турецкие", "От Вашего поста веет не очень патриотичным настроением, даже погода не угодила", "Так описали..Ужас прям..Ну и что булыжники ..Это полезно походить..Море отличное есть и песочек", "Да уж не Монако! Русский отдых на море суров", – написали в комментариях.

Напомним, что недавно жители курортного Сочи пожаловались на туристов. Они рассказали, что туристы ведут себя вызывающе, засыпают пьяные за рулем и не соблюдают эпидемиологических норм.