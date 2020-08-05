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Из-за пандемии коронавируса многие звезды решили отдохнуть на отечественных курортах. Большая часть российских знаменитостей остановила свой выбор на сочинских пляжах. Вот и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сейчас загорает на черноморском побережье. Однако такой отдых не впечатлил спортсменку, о чем она рассказала на своей странице в "Инстаграм".
Елена пожаловалась на плохую погоду и сильные волны. Но главной проблемой стали булыжники, из-за которых ни сама спортсменка, ни ее дети даже не смогли зайти в воду.
"Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых", – пожаловалась Исинбаева (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Такие откровения вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков чемпионки. "Привыкайте к Российским курортам. Да булыжники, зато родные, а не турецкие", "От Вашего поста веет не очень патриотичным настроением, даже погода не угодила", "Так описали..Ужас прям..Ну и что булыжники ..Это полезно походить..Море отличное есть и песочек", "Да уж не Монако! Русский отдых на море суров", – написали в комментариях.
Напомним, что недавно жители курортного Сочи пожаловались на туристов. Они рассказали, что туристы ведут себя вызывающе, засыпают пьяные за рулем и не соблюдают эпидемиологических норм.
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