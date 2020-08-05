"Привыкайте": поклонники ответили недовольной отдыхом в Сочи Исинбаевой

"Привыкайте": поклонники ответили недовольной отдыхом в Сочи Исинбаевой
Елена Исинбаева. Фото: instagram.com/isinbaevayelena/
Спортсменка пожаловалась на ветреную погоду и каменистый берег

Из-за пандемии коронавируса многие звезды решили отдохнуть на отечественных курортах. Большая часть российских знаменитостей остановила свой выбор на сочинских пляжах. Вот и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сейчас загорает на черноморском побережье. Однако такой отдых не впечатлил спортсменку, о чем она рассказала на своей странице в "Инстаграм". 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от YELENA ISINBAEVA (@isinbaevayelena)

Елена пожаловалась на плохую погоду и сильные волны. Но главной проблемой стали булыжники, из-за которых ни сама спортсменка, ни ее дети даже не смогли зайти в воду. 

"Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых", – пожаловалась Исинбаева (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Такие откровения вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков чемпионки. "Привыкайте к Российским курортам. Да булыжники, зато родные, а не турецкие", "От Вашего поста веет не очень патриотичным настроением, даже погода не угодила", "Так описали..Ужас прям..Ну и что булыжники ..Это полезно походить..Море отличное есть и песочек", "Да уж не Монако! Русский отдых на море суров", – написали в комментариях. 

Напомним, что недавно жители курортного Сочи пожаловались на туристов. Они рассказали, что туристы ведут себя вызывающе, засыпают пьяные за рулем и не соблюдают эпидемиологических норм. 

 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арендатор способного достроить "Северный поток - 2" трубоукладчика отказался от работ

Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США

Россиян лишили смысла держать деньги в банках

Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей