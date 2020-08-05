Из-за съемок актриса покинет столицу почти на месяц

Сразу после того, как Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе, СМИ начали еще внимательнее следить за личной жизнью звезд. Кажется, что селебрити этого и добивались: актриса постоянно провоцирует журналистов постами на своей странице в "Инстаграм". Вот и сегодня Асмус поделилась новостью: она и ее дочь надолго уедут из Москвы.

Съемки в новом проекте заставили девушку принять это нелегкое решение.

"Ближайший месяц я проведу не в Москве. В работе, адском режиме. Почти без выходных, подъемы в 4 утра и съёмки по 17-18 часов. Зато на мооооооооре", – написала блондинка (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Даже здесь не обошлось без колкостей в адрес Кристины и ее бывшего возлюбленного: "Хороша! А Гарик-то, что, голубеет?", "Это ещё смотря какое море. Если Баренцево, то мы вам не завидуем", "А свадьбы новой свадьбы не намечается, случайно?", "Харламов стал трансвеститом, а Асмус укатила с Якиным в Гагры!" – съязвили в комментариях.

Другая часть подписчиков отметила, что Асмус прекрасно выглядит и посоветовала ей беречь себя: "Кристиночка, вы заслужили. Работяга наша. Берегите себя с Доченькой. Хорошо вам поработать и Настёнке отдохнуть", "Какая же вы классная все таки! Прям смотреть и не налюбоваться!", "Тогда спать на пляже нужно, чтобы на море хоть побыть с таким Вашим графиком работы".

Напомним, что недавно актриса разозлилась из-за критики в свой адрес и резко ответила злопыхателям.