По ее словам, жена актера знала о его отношениях на стороне и была готова к разводу

Азиза решила написать автобиографию, в которой собирается во всех подробностях рассказать о своей карьере и личной жизни. В частности, певица пообещала, что поделится воспоминаниями о своем бурном романе с Николаем Караченцовым.

56-летняя артистка заявила, что их связывали отношения еще в конце 90-х годов и, по ее мнению, они были серьезными. Азиза также добавила, что вдова актера Людмила Поргина обо всем знала.

Она подчеркнула, что мужчина был готов уйти из семьи, но планам любовников не суждено было сбыться, уточняет "Стархит". Причиной стала мама Азизы, которая запретила дочери уводить мужчину у другой женщины, поскольку была уверена, что на чужом несчастье счастья не построишь.Сейчас знаменитость уверена, что это было даже к лучшему.

Она тонко намекнула на аварию, в которой пострадал Караченцов: "Тем более все так сложилось трагически, что я поняла: это знак сверху".

Напомним, что Азиза – не первая, кто заявляет о любовных связях со звездой советского кино. После смерти Караченцова в 2018 году актриса Наталья Лапина и художница Екатерина Подколзина также признались в том, что состояли в отношениях с женатым мужчиной.

Напомним, что недавно Азиза оказалась в центре скандала. Вдова Талькова подала на нее в суд из-за клеветы на покойного супруга.