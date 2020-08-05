Ведущая рассказала, что ее веселят сплетни об изменах мужа

В сети активно обсуждают информацию об "интрижках" супруга телезвезды. Якобы, мужчина состоит в отношениях с сербской моделью и даже успел подарить ей обручальное кольцо. Ксения Бородина, которая любит откровенничать со своими подписчиками в "Инстаграм", решила успокоить поклонников и рассказать о том, какие у нее сейчас взаимоотношения с мужем.

Девушка объяснила, почему стала реже выкладывать совместные фото с супругом. По ее словам, они просто стали мудрее и все меньше хотят афишировать свою личную жизнь. Ксения подчеркнула, что от этого их отношения не стали хуже: она по-прежнему много времени посвящает мужу и детям.

Ведущая также попросила подписчиков не вестись на провокации и не засорять ее личные сообщения фейковыми новостями.

"Любители написать очередную утку про нас и нашу личную жизнь, только нас смешат последнее время", – написала Ксения (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

По словам Бородиной, ее и мужа никогда не оставят в покое. Она переживает за своих дочерей, поскольку у них с Курбаном Омаровым давно выработался иммунитет к такого рода новостям, а вот наследницам еще предстоит столкнуться с лживыми СМИ.

В комментариях подписчики поддержали светскую львицу: "Адекватные люди всю эту чушь, которую пишут в соц. Сетях фильтруют! Поэтому даже не стоит на них тратить своё время!"

Напомним, что недавно Бородина оказалась в центре скандала. Ведущую затравили после высказывания о замужних женщинах с лишним весом.