"Муж ушел - виновата сама": Бородину затравили после скандала

"Муж ушел - виновата сама": Бородину затравили после скандала
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая высказалась по поводу ситуации

Резкое высказывание Ксении Бородиной о замужних женщинах в весе, от которых ушел муж стало поводом для скандала в Сети. Цитату поместило на обложку одно из популярных изданий, однако Ксения уверяет – подобного вырвано из контекста и не отражает ее позиции. 

Бородина дала интервью "Антене Телесемь", где поразмышляла о семейных ценностях. Издание вынесло на обложку заявление ведущей "если располнела после родов, муж ушел – виновата сама". После этого на нее обрушились с массой критики. 

Ксения опубликовала на своей странице "Сториз", где написала, что ее слова вырвали из контекста и подобное она бы никогда в жизни не сказала. 

"Все журналы обговаривают вынос на обложку, этот журнал исключение! Больше вы не получите никакого интервью! Никогда!", – резко высказалась Бородина. 

Она потребовала, чтобы издание извинилось перед ней за вынос подобных слов на обложку.

 

Бородина замужем за Курбаном Омаровым. Ведущую часто критикуют за то, что она содержит своего супруга. Однако Ксения заявляет, что у того достаточно проектов, чтобы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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