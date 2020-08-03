Достало": звезда "Дома-2" оправдалась за скандал с рождением сына

"Достало": звезда "Дома-2" оправдалась за скандал с рождением сына
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Участница телестройки попросила оставить ее в покое

Скандальная участница "Дома-2" Саша Черно на днях родила первенца: девушка подарила своему возлюбленному Иосифу Оганесяну сына. Пара решила дать малышу необычное имя – Стефан. Однако не обошлось без конфликта: звезда телестройки попросила работницу роддома, рассекретившую имя ребенка, написать заявление на увольнение. 

На своей закрытой странице в "Инстаграм" Черно заявила, что уверена в правильности своего поступка, потому что заранее заключила договор с родильным домом, в котором четко было прописано, что имя младенца разглашать запрещено. 

"Мягко говоря меня это достало", – написала Черно (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). 

Девушка подчеркнула, что все сотрудники были предупреждены о правилах контракта. Александра добавила, что это не первый раз, когда данная сотрудница "сливала" имя новорожденного малыша. Звезда "Дома-2" уверена, что уволили работницу не из-за нее, а из-за плохой работы и частых нарушений. 

 

 

Черно призвала подписчиков "прийти в себя", прекратить писать негативные комментарии про нее и ее сына и дать ей насладиться счастьем материнства, уточняет "Вокруг ТВ".

Напомним, что ранее звезда "Дома-2" устроила в роддоме настоящий погром из-за слов врача.

Юлия МИХАЙЛОВА

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