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Эвелина Бледанс рассказала о своих впечатлениях от отдыха на отечественных курортах. По словам знаменитости, российские работники туриндустрии стремятся поддерживать высокий уровень сервиса и отлично справляются с этой задачей.
Актриса отметила, что сейчас на российских пляжах небывалое число туристов, что неудивительно, учитывая ситуацию с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.
При этом переполненность гостиниц и ресторанов не влияет на качество сервиса – туробъекты нацелены на то, чтобы сделать отдых путешественников максимально приятным и комфортным.
Своими впечатлениям Эвелина поделилась в эфире, посвященном безопасности отдыха за границей. Мероприятие было организовано РИА ФАН и Медиагруппой "Патриот".
Звезда посоветовала согражданам не гнаться за новыми впечатлениями за пределами родной страны, а помогать созданию и развитию уникальных мест отдыха в России. Тем более, что здесь всегда можно найти интересное развлечение на "любой кошелек".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как поклонники ответили недовольной отдыхом в Сочи Елене Исинбаевой. Спортсменка пожаловалась на ветреную погоду и каменистые берега, а россияне посоветовали звезде "привыкать" к таким условиям.
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