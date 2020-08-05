Бледанс заступилась за российские курорты

Бледанс заступилась за российские курорты
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка уже побывала в Сочи, Геленджике и на Кубани

Эвелина Бледанс рассказала о своих впечатлениях от отдыха на отечественных курортах. По словам знаменитости, российские работники туриндустрии стремятся поддерживать высокий уровень сервиса и отлично справляются с этой задачей.

Актриса отметила, что сейчас на российских пляжах небывалое число туристов, что неудивительно, учитывая ситуацию с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

При этом переполненность гостиниц и ресторанов не влияет на качество сервиса – туробъекты нацелены на то, чтобы сделать отдых путешественников максимально приятным и комфортным.

Своими впечатлениям Эвелина поделилась в эфире, посвященном безопасности отдыха за границей. Мероприятие было организовано РИА ФАН и Медиагруппой "Патриот".

Звезда посоветовала согражданам не гнаться за новыми впечатлениями за пределами родной страны, а помогать созданию и развитию уникальных мест отдыха в России. Тем более, что здесь всегда можно найти интересное развлечение на "любой кошелек".


Ранее "Утро.ру" рассказывало, как поклонники ответили недовольной отдыхом в Сочи Елене Исинбаевой. Спортсменка пожаловалась на ветреную погоду и каменистые берега, а россияне посоветовали звезде "привыкать" к таким условиям.

Ольга ФЕДОРОВА

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