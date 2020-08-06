Подросток увлекается экстремальными видами спорта

Евгений Плющенко часто публикует фото и видео со своим младшим сыном Александром, которого родители называют Гном Гномычем, а вот старшего подписчики фигуриста видят редко. Накануне спортсмен показал снимок 14-летнего Егора – ребенка от первого брака с Марией Ермак.

Фигурист снял своего сына на мотоцикле около загородного дома. Егор позировал в специальной защите от падений: шлеме и наколенниках. По словам Евгения, его старший сын тоже занимается спортом, но предпочитает экстремальные виды.

Подписчики были рады увидеть Егора на фотографии. Некоторые отметили, что молодой человек сильно вырос: "Ну классно! Наконец и про него вспомнили! Гордитесь, парень отличный!", "Хороший отец прекрасным сыновьям!", "Наконец-то Евгений Егора выложил", "Красивый мальчик!".

Напомним, что Плющенко и Ермак развелись в 2008 году, а спустя год, сразу же после "Евровидения", фигурист женился на Яне Рудковской. Супруги нередко снимают забавные видео в "Инстаграм". Так, ранее продюсер показала семейную ссору.