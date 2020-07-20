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Телеведущая Яна Рудковская выставила на всеобщее обозрение, как ее отчитывает вернувшийся домой после спортивных сборов фигурист Евгений Плющенко.
Видео с "семейными разборками" Рудковская опубликовала на своей странице в "Инстаграм". В ролике женщина с собачкой на руках стоит возле обеденного стола, за которым сидит ее супруг, жует огурец и "отчитывает" свою благоверную.
Плющенко потребовал, чтобы Рудковская прекратила ходить по всяким фитнесам, соляриям, спа и салонам красоты, а занялась хозяйством – прибиралась в доме, мыла посуду и "харчи сама готовила".
"А то взяли моду – у рестаранах они заказуют!" – прокричал в ролике известный фигурист.
Однако ссора между супругами оказалась ненастоящей – они засняли видео в юмористических целях.
Ранее Яна Рудковская выставила на всеобщее обозрение ссору с матерью. Женщины не смогли найти общий язык по поводу вопроса воспитания наследника Рудковской и Плющенко – Александра.
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