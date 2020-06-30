Рудковская показала разборки с матерью

Рудковская показала разборки с матерью
Яна Рудковская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Причиной разлада в семействе стал ребенок

Яна Рудковская решила выставить на всеобщее обозрение семейную ссору с мамой. Родственницы повздорили из-за звездного наследника Рудковской и Плющенко – Александра.

Телеведущая хотела, чтобы ее мама помогла с внуком, однако та справедливо напомнила, что в свидетельстве о рождении ребенка в графе "мать" стоит имя Яны, а значит возиться с малышом ей. Эпизод из звездной жизни продюсер обыграла, сняв забавное видео.

"Разборки с мамой, бывает и такое…", – подписала ролик знаменитость.

На кадрах родственницы спорят, кто должен ухаживать за наследником. Телеведущая заявляет, что не будет сидеть с ребенком, а ее мама напоминает, чей он сын и кому следует заботиться о нем.


Оказалось, что Сашу нужно везти на сборы в Кисловодск. По всей видимости, Рудковская хотела отправить с сыном бабушку, но в итоге все же поедет сама.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Рудковская задумалась о продаже воды после купания сына.

Ольга ФЕДОРОВА

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