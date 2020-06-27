Продюсер оценила комментарии в соцсетях Александра Плющенко

У Яны Рудковской в "Инстаграм" спросили, сколько стоит вода, в которой купается ее сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч. Продюсер мимо такого вопроса не прошла и с юмором ответила подписчикам.

Она сообщила, что ее семья подумает над идеей и, как ее оформить, а также добавила, что, возможно, сделает коллаборацию с известным брендом.

Стоит отметить, что такую реакцию у поклонников вызвал новый пост на страничке Гном Гномыча. На нем Александр демонстрирует свои дорогие наряды от известных брендов. Это короткий анонс к ролику с подробным разбором шикарного гардероба 7-летнего Плющенко.

Такой контент пришелся не по душе некоторым подписчикам звездного ребенка.

К слову, музыкальный продюсер Яна Рудковская любит снимать различные видео для своих поклонников и коллег. Недавно она записала короткий юмористический ролик, который посвятила Ксении Собчак.