Рудковская подумывает над продажей воды после купания сына

Рудковская подумывает над продажей воды после купания сына
Яна Рудковская. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер оценила комментарии в соцсетях Александра Плющенко

У Яны Рудковской в "Инстаграм" спросили, сколько стоит вода, в которой купается ее сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч. Продюсер мимо такого вопроса не прошла и с юмором ответила подписчикам.

Она сообщила, что ее семья подумает над идеей и, как ее оформить, а также добавила, что, возможно, сделает коллаборацию с известным брендом.

Стоит отметить, что такую реакцию у поклонников вызвал новый пост на страничке Гном Гномыча. На нем Александр демонстрирует свои дорогие наряды от известных брендов. Это короткий анонс к ролику с подробным разбором шикарного гардероба 7-летнего Плющенко. 

Такой контент пришелся не по душе некоторым подписчикам звездного ребенка. 

К слову, музыкальный продюсер Яна Рудковская любит снимать различные видео для своих поклонников и коллег. Недавно она записала короткий юмористический ролик, который посвятила Ксении Собчак. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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