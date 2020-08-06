После слухов о разводе: Пугачеву застукали в объятиях молодого мужчины

После слухов о разводе: Пугачеву застукали в объятиях молодого мужчины
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда прошлась по столице в приятной компании

Фанаты королевы эстрады Аллы Пугачевой поделились необычным снимком звезды. На фото Примадонна в рокерском наряде прогуливается в обнимку со стилистом Алишером.

Кадр был опубликован на фан-странице знаменитости. Певица одета в черный кожаный плащ, модную толстовку и узкие джинсы. Дополняет образ массивная цепь и яркий макияж.

Компанию любимице миллионов составил известный стилист Алишер. Для фотосессии мужчина выбрал рокерские джинсы и черную футболку, поверх которой накинул красную клетчатую рубашку.

"Шикарная Алла с шикарным человеком", – подписали яркий кадр почитатели знаменитости.

В комментариях фанаты не стали сдерживать эмоции и засыпали Пугачеву комплиментами.

"Как всегда, красивая!", "Королева! Примадонна! Сколько труда нужно, чтобы держать себя в такой шикарной форме!", "Супер", – восхитились подписчики.

Напомним, вокруг Аллы Пугачевой и Максима Галкина ходят слухи о разводе. Домыслы о разладе в звездном семействе недавно прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, Примадонна не станет разрушать семью.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Анатолий Зай
Ответить
Боже мой! Ну,когда уже эта старая мымра угомонится? Надоело до чёртиков! Сколько можно покупать пацанов безмозглых?
1
новости партнеров
По теме

Гордон раскрыл планы Лукашенко на задержанных в Минске россиян

Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ

"Я бы воевал": президент Белоруссии дал совет украинцам по Крыму

Батька не рассчитывает получить убежище в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей