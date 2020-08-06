Звезда прошлась по столице в приятной компании

Фанаты королевы эстрады Аллы Пугачевой поделились необычным снимком звезды. На фото Примадонна в рокерском наряде прогуливается в обнимку со стилистом Алишером.

Кадр был опубликован на фан-странице знаменитости. Певица одета в черный кожаный плащ, модную толстовку и узкие джинсы. Дополняет образ массивная цепь и яркий макияж.

Компанию любимице миллионов составил известный стилист Алишер. Для фотосессии мужчина выбрал рокерские джинсы и черную футболку, поверх которой накинул красную клетчатую рубашку.

"Шикарная Алла с шикарным человеком", – подписали яркий кадр почитатели знаменитости.

В комментариях фанаты не стали сдерживать эмоции и засыпали Пугачеву комплиментами.

"Как всегда, красивая!", "Королева! Примадонна! Сколько труда нужно, чтобы держать себя в такой шикарной форме!", "Супер", – восхитились подписчики.

Напомним, вокруг Аллы Пугачевой и Максима Галкина ходят слухи о разводе. Домыслы о разладе в звездном семействе недавно прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, Примадонна не станет разрушать семью.