Артист заявил, что он в растерянности и не знает, что делать

На днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ирина Салтыкова тяжело больна, из-за чего ее якобы экстренно положили в одну из сочинских больниц. Знаменитость поспешила успокоить своих поклонников и заявила, что новости об онкологии фейковые. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграм".

"Бред!!!не верьте,не читайте,пишут что в голову прийдет!Мусор)нет повода,просто берут с потолка,УРОДЫ!!!!", – обратилась блондинка к своим подписчикам (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).



Недобросовестность СМИ поразила подписчиков певицы, в смешанных чувствах признался даже Максим Галкин. "Да уж, в таких случаях даже не знаешь уместно ли ставить лайк на пост", – признался юморист.

Фанаты поддержали артистку, пожелав ей крепкого здоровья и хорошего отдыха: "Точно полный бред ! Лично видела вас в Сочи в "Гранд Марине" бодрую и веселую", "Вот, люди же. Здоровья Вам! И терпения", "Вот это да,разве так,можно!Всего Вам самого доброго Ира, отдыхай на радость всем", "Здоровья вам, а те, кто такое пишет, ответят за это!"

Напомним, ранее с дочкой Ирины Cалтыковой произошла по-настоящему жуткая история. Девушку, по ее же словам, так покусала овчарка, что "были порваны на две части верхняя и нижняя губы, и перегрызена рука".