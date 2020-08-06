Шоумен решил окатить того холодной водой

Комик из шоу "Уральские пельмени" Роман Постовалов подшутил над своим коллегой по проекту Сергеем Ершовым. Знаменитости весело проводят время за городом, и поделились своим настроением с подписчиками.

Роман выложил в "Инстаграм" кадр, где Сергей принимает ванну прямо посреди участка. Видимо, чтобы взбодрить коллегу по шоу, Постовалов решил окатить друга прохладной водичкой.

Фотограф запечатлен яркий момент, когда один "уралец" широко улыбается, довольный своей выдумкой, а второй, хоть и веселится, но уже готов выскочить из "джакузи".

Свежий кадр юморист сопроводил забавными хештегами и подписью "Холодненькая пошла".

"Эконом-бассейн", "Смываем понты", "Уральское джакузи", – значится под фотографией.

Подписчики умилились способностью взрослых состоятельных мужчин развлекаться, как дети. Необычный кадр поднял настроение фолловерам звезды, о чем они и рассказали в комментариях.

"Радости-то у обоих, как дети малые!", "Круто у вас там!", "Такое живое и настоящее!", "Вы великолепны!", – пишут комментаторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о затянувшемся судебном разбирательстве между бывшим главой "Уральские пельмени" Сергеем Нетиевским и нынешним директором коллектива Евгением Орловым.