У коллектива остались претензии к бывшему руководителю

Бесконечные судебные разбирательства нужны бывшему главе проекта "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому для пиара. Такое мнение высказал нынешний директор коллектива Евгений Орлов.

Он отметил, что Нетиевский проигрывает один суд за другим. Еще одно обращение в судебную инстанцию было бессмысленным и ничего не дало ему.

"Это ни на чем не основанный пиар-ход с его стороны", – уверен глава шоу.

Арбитражный суд отказал Нетиевскому в жалобе на 68 млн рублей. Юморист требовал у коллектива вернуть крупную сумму денег, которую он ранее давал артистам в долг от имени принадлежащих ему компаний.

Орлов также напомнил о претензиях коллектива к бывшему руководителю. Глава шоу обвинил своего предшественника в воровстве и подчеркнул, что Нетиевского "выгнали из команды за дело".

По утверждению Орлова, принадлежащие экс-директору "Уральских пельменей" фирмы не до конца рассчитались с коллективом. Нетиевский задолжал своим бывшим коллегам 1,2 млн руб., сообщает StarHit.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Сергей Нетиевский проиграл очередной суд, пытаясь оспорить лицензионные контракты. Стороны судились за авторские права, кроме того, бывший участник шоу пытался вернуть потерянные деньги за незаконную, по его мнению, трансляцию архивных выпусков.