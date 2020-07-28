Экс-участник коллектива не смог получить права на шоу

Разбирательства между экс-продюсером "Уральских пельменей" Сергеем Нетиевским с бывшими коллегами продолжаются. Юморист проиграл очередной суд, пытаясь оспорить лицензионные контракты. Об этом рассказали в пресс-службе "Уральских пельменей".

Конфликт Сергея Нетиевского с нынешним директором Евгением Орловым разгорелся еще пять лет назад. Стороны судились за авторские права, кроме того, бывший участник шоу пытался вернуть потерянные деньги за незаконную, по его мнению, трансляцию архивных выпусков.

В итоге Орлов отсудил у Нетиевского несколько миллионов рублей, после чего бывший продюсер попытался оспорить это решение. Суд ему отказал. В команде "Уральских пельменей" написали, что в своей победе нисколько не сомневались.

"Остается только недоумение: для чего Сергей Нетиевский продолжает свои нелепые преследования бывших товарищей",

– цитирует URA.RU сообщение представителей коллектива.

Ранее Сергей Нетиевский объяснил, почему в 2015 г. он решил покинуть шоу "Уральские пельмени".