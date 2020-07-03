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Хотя у Сергея Нетиевского и был шанс остаться в команде, он принял для себя четкое решение. Пять лет назад артист покинул шоу "Уральские пельмени", в котором некогда занимал руководящий пост.
Как рассказал сам бывший директор журналистам Teleprogramma.pro, основной причиной его ухода стало неадекватное поведение коллег, в частности, Евгения Орлова. Последний возглавил шоу в 2016 году.
По словам актера, как только Орлов занял руководящую должность, он стал "дербанить" архивы передач и выводить деньги со счетов компании через третьих лиц. Нетиевский также добавил, что надеялся разойтись в участниками "Уральских пельменей" полюбовно и цивилизованно, но "начался беспредел".
Сейчас у актера остались 10% акций компании и он, наряду с другими участниками "Уральских пельменей" владеет соответствующими товарными знаками.
Ранее сообщалось, что бывший руководитель программы "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский продолжает судиться с нынешним директором Евгением Орловым. Он надеется вернуть потерянные деньги.
Кроме того, в июне стали известны причины ухода из "Уральских пельменей" еще нескольких участников популярного шоу. Так, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков покинули проект ради творческого развития. А Юлия Михалкова могла уйти из передачи из-за финансовых вопросов.
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