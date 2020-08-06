Собчак наказали за участие в митинге

Ее задержали правоохранители во время пикета у здания ФСБ

Мещанский суд Москвы признал оштрафовал Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за ее участие в в несанкционированной акции в поддержку Ивана Сафронова, которого ранее обвинили в госизмене.

Несмотря на заявления адвокатов, что ведущая приехала не участвовать в пикете, а снять репортаж, суд решил, что Собчак участвовала в "скрытой форме коллективного публичного мероприятия", уточняет "МБХ Медиа". 

Напомним, что 7 июля Ксения вышла к зданию ФСБ в центре Москвы в футболке с надписью "Свободу Иванову Сафронову". Телеведущая и еще около 20 человек были задержаны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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