Актриса записала забавное видео на тему женской дружбы

Марина Федункив часто выставляет смешные ролики, в которых заставляет своих подписчиков взглянуть на повседневные проблемы с другой стороны и отнестись к ним с юмором.

Сегодня юмористка выложила на своей странице в "Инстаграм" смешное видео, посвященное дружбе между девушками.

Героиня ролика берет с полки дорогие духи, которые принадлежат ее подруге, брызгается ими и решает забрать их себе. Параллельно она напевает: "Очень вкусные духи, но не знаю, где купить, а ты знаешь, где купить, вот и купишь новые".

"Когда осталась ночевать у лучшей подруги, но не знаешь о камерах в квартире", – подписала публикацию звезда "Реальных пацанов".

Десятисекундный ролик мгновенно поднял настроение подписчикам Федункив. Поклонники оставили под фото много смеющихся эмодзи и отметили великолепное чувство юмора знаменитости. "Марина, вы мой кумир. Спасибо за настроение!" "Песня засела теперь в голове!", "Красотка, обожаю вас!", "Просто королева юмора!", "100 раз пересмотрела, вы супер!" – написали в комментариях.

Напомним, что недавно Марина Федункив призналась, что ее бывший супруг поднимал на нее руку. Артистка добавила, что она не пошла в полицию, потому что ей было стыдно разрушать образ счастливого человека.