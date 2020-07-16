Федункив в слезах пожаловалась на побои мужа-наркомана

Федункив в слезах пожаловалась на побои мужа-наркомана
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда Comedy Woman боялась, что супруг убьет ее

Марина Федункив решилась рассказать откровенную историю о своем втором браке. Она призналась, что ее муж не только употреблял наркотики, но и регулярно избивал ее. Говорить об этом актрисе было тяжело – она расплакалась, вспоминая о страшных годах жизни.

Артистка сообщила, что у ее супруга не раз случались передозировки, он воровал из дома деньги и поднимал на нее руку. Женщина попадала в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги, однако рассказывать о побоях боялась и стыдилась, поэтому так и не обратилась за помощью в полицию или к близким.

Участница КВН надеялась, что сможет спасти мужчину, и думала, что без нее он просто пропадет. Насколько серьезна ситуация, звезда Comedy Woman тогда не понимала, так как не сталкивалась с наркоманией.

"Надо было раньше уходить. Просто 13 лет выбросить в никуда, просто жить с наркоманом",

призналась Федункив на шоу "Алена, блин!".

Также артистка добавила, что к тому времени уже была популярна в своем городе, все считали ее успешным и счастливым человеком. Разрушать этот образ ей было стыдно. Однако все изменилось, когда муж начал угрожать Марине Федункив расправой. Женщина собралась с силами и ушла от тирана.

Сейчас у известной юмористки, по ее признанию, нет личной жизни. К мужчинам она долго присматривается и еще не скоро будет выбирать спутника жизни.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как на съемках нового музыкального клипа на ее песню Марина Федункив и Николай Басков рухнули на землю. А до этого звезда Comedy Woman оказалась на руках раздетого Андрея Малахова

Дарья ПЕТРОВА

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