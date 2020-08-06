"Карапузы такие": дочка Заворотнюк показала фото до болезни матери

"Карапузы такие": дочка Заворотнюк показала фото до болезни матери
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/
На фотографии наследники актрисы запечатлены в совсем юном возрасте

Отношения между детьми Анастасии Заворотнюк можно назвать идеальными. Анна и Майкл во всем друг друга поддерживают, а их редкие совместные фото в социальных сетях всегда вызывают у поклонников умиление и восторг.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Сегодня Анна выложила раритетное фото. На снимке она и ее младший брат Майкл играют в настольные игры и что-то строят. У обоих очень сосредоточенные лица: видно, что дети увлечены процессом. 

"Спасибо за фотографию, карапузы такие", – подписала историю Анна и добавила несколько трогательных смайликов. 

Это уже не первый раз, когда Анна делиться совместными кадрами. Не так давно она в своем "Инстаграм" она поздравила брата с двадцатилетием и показала публике, что наследник Заворотнюк растет настоящим красавцем. Девушка также добавила, что чувствует в брате защиту и опору. 

Напомним, что недавно дочка Анастасии Заворотнюк рассказала о своей болезни. Как оказалось, девушка подозревает, что подхватила коронавирус. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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