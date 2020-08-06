Звезда показала, как проводит время в Северной столице

Светлана Бондарчук живет яркой жизнью и не боится совершать смелые поступки. Сегодня она показала, как гуляет по Санкт-Петербургу в коротком прозрачном платье.

Знаменитость выложила видео, на котором крутится перед фотографом, стараясь занять наиболее выгодную позу для кадра. Светлана облачилась в бежевое платье с кружевным верхом. Под легкой тканью несложно разглядеть, какое белье надето на экс-возлюбленной знаменитого режиссера Федора Бондарчука.

"В каждом из нас живет ребенок. Запереть его на веки вечные – дело нехитрое", – так подписала свежие кадры Светлана.

Подписчикам пришелся по вкус у откровенный образ любимицы. Они отметили, что 51-летняя знаменитость отлично выглядит, и высоко оценили смелый наряд Бондарчук.

Ранее "Утро.ру" делилось слухами, которые бродят вокруг Светланы. Так, по данным СМИ, совсем скоро Бондарчук может выйти замуж.