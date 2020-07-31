Избранник моложе ее на несколько лет

Бывшая жена Федора Бондарчука, с которой он прожил в браке около 30 лет, собирается снова замуж. Ее избранником стал Сергей Харченко. Об этом сообщают "Дни.ру".

Официальное торжество запланировано на 15 августа. Сейчас влюбленные вовсю готовятся к мероприятию, Светлана публикует фото в платье, которое очень напоминает свадебное – более того, она решила прикрыть лицо вуалью, пишет издание.

Пока доподлинно не известно, какую локацию выбрала пара для бракосочетания. Журналисты подозревают, что свадьба может пройти на крыше Петровского пассажа или "Бюро" в ЦУМе.

Сергей моложе 51-летней Светланы на шесть лет. Их роман длится около двух лет. Разница в возрасте Бондарчук не смущает – в интервью она не раз признавалась, что ей гораздо интереснее с мужчинами, которые младше ее. От предыдущих отношений у Сергея есть дочь, с которой Светлана подружилась.

Бывший супруг светской львицы Федор Бондарчук сейчас состоит в браке с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Не так давно Светлана высказалась о новой жене бывшего.