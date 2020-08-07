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Сергей Жигунов опубликовал в "Инстаграме" фотографию, на которой предстал перед поклонниками у могильного памятника известного советского писателя – соавтора "Двенадцати стульев", "Золотого теленка" и "Одноэтажной Америки". Поклонники тут же набросились на кумира с заявлениями о неподобающем поведении у захоронения.
Впрочем, сам актер не увидел ничего предосудительного в фотографии: под публикацией он поведал о гибели писателя, рассказав, что почти сто лет назад человек "поднял планку отечественного юмора" на недосягаемую высоту и погиб в результате авианалета фашистских захватчиков.
"Как будто побывал на могиле родственника", – добавил Жигунов.
Однако кто-то заметил, что актер немного перегибает, фотографируясь у места погребения советского писателя.
"Сергей Викторович! Вы уж извините меня пожалуйста, но фото на фоне могилы-это нехорошая, страшная примета!" – заметил один из подписчиков (орфография сохранена).Недавно Ирина Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках киноленты "Ричард Львиное сердце".Во время одного из перерывов мужчина скакал на коне и махал в воздухе кинжалом, но случайно перерезал электрический кабель.
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