Жигунова осудили за фотографию у могилы известного писателя

Жигунова осудили за фотографию у могилы известного писателя
Сергей Жигунов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер побывал в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области, где похоронили Евгения Петрова

Сергей Жигунов опубликовал в "Инстаграме" фотографию, на которой предстал перед поклонниками у могильного памятника известного советского писателя – соавтора "Двенадцати стульев", "Золотого теленка" и "Одноэтажной Америки". Поклонники тут же набросились на кумира с заявлениями о неподобающем поведении у захоронения.

Впрочем, сам актер не увидел ничего предосудительного в фотографии: под публикацией он поведал о гибели писателя, рассказав, что почти сто лет назад человек "поднял планку отечественного юмора" на недосягаемую высоту и погиб в результате авианалета фашистских захватчиков.

"Как будто побывал на могиле родственника", – добавил Жигунов.

Однако кто-то заметил, что актер немного перегибает, фотографируясь у места погребения советского писателя.

"Сергей Викторович! Вы уж извините меня пожалуйста, но фото на фоне могилы-это нехорошая, страшная примета!" – заметил один из подписчиков (орфография сохранена).

Недавно Ирина Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках киноленты "Ричард Львиное сердце".Во время одного из перерывов мужчина скакал на коне и махал в воздухе кинжалом, но случайно перерезал электрический кабель.
Егор МАЛКОВ

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