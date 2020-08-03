Жигунова чудом удалось спасти от смерти на съемках

Жигунова чудом удалось спасти от смерти на съемках
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Безрукова вспомнила о несчастном случае с актером во время работы

Даже в работе актера есть множество опасных моментов. Об одном из них вспомнила Ирина Безрукова. На своей странице в "Инстаграм" актриса рассказала, что на съемках киноленты "Ричард Львиное сердце" чуть не погиб Сергей Жигунов. 

По словам Безруковой, во время одного из перерывов мужчина гарцевал на лошади и махал в воздухе кинжалом. Затем актер решил воткнуть меч в землю и случайно перерезал световой кабель. Он сразу же слез с лошади и поспешил достать реквизит. 

"В этот момент раздался истошный крик световика: НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ!!!"– вспоминает Безрукова (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Громкий крик художника по свету спас Жигунова. К счастью, актер остановился и не успел прикоснуться к кинжалу. Такая неосторожность могла привести к серьезной травме или даже к смерти.

Ирина рада, что все обошлось, а актер остался целым и невредимым. По ее словам, гораздо лучше лишиться одного дня съемок, а не человека.  

В комментариях к публикации подписчики пожелали актерам здоровья и поменьше таких историй: "Пусть ангел– хранитель хранит актеров!", "В лице световика был ангел-хранитель Сергея!", "Хорошо, что всё хорошо закончилось". 

Напомним,  ранее стало известно, что Сергей Жигунов намерен прервать свое участие в съемках "Горюнова-2" из-за поведения Максима Аверина.

Юлия МИХАЙЛОВА

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