Актер решил прервать свое участие в съемках «Горюнова-2»

Во всю идет создание фильма, которое было прервано из-за начавшейся пандемии коронавируса. Сегодня на своей странице в "Инстаграм" актер Сергей Жигунов заявил о том, что больше не будет сниматься в продолжении известного сериала. Причиной такого решения стало поведение его коллеги Максима Аверина.

"Принял решение прекратить съёмки сериала "Горюнов-2" в связи с непрекращающимися бесчинствами Аверина. Больше не могу рисковать жизнями людей", – написал Жигунов (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

На выложенном видео можно заметить, что во время съемок одной из сцен исполнитель главной роли с нескрываемой злостью избивает людей. У подписчиков появились подозрения, что бьет Аверин по-настоящему. "Жесть! Тут уголовным делом попахивает!" – забеспокоились в комментариях.

Однако большая часть поклонников считают, что Жигунов просто шутит, а кто-то даже принялся оправдывать Аверина: "Вы юморист", "Сергей, прекратите так пугать", "Ни в коем случае! Людей много, Аверин – один. Ну немного одичал человек на самоизоляции. Энергию девать некуда", "Это Аверин зверь какой-то!", "Довели человека".

Напомним, что недавно Жигунову выстрелил в голову известный актер. На лбу Сергея остался синяк.