Жигунову выстрелил в голову известный актер

Жигунову выстрелил в голову известный актер
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Происшествие случилось на съемках фильма

Сергей Жигунов рассказал, что в него недавно стреляли. На лбу актера осталась травма от табельного оружия актера Максима Аверина.

Об этом инциденте исполнитель роли одного из главных героев фильма о гардемаринах сообщил на своей официальной странице в "Инстаграм". Жигунов выложил селфи на котором видно, что у него посередине лба "красуется" ссадина. Сергей пояснил под снимком причину своей травмы. Со слов артиста, в день ВМФ в него стрелял из табельного оружия Максим Аверин и в итоге "попал".

В СМИ предположили, что артист мог получить травму на съемках сериала "Горюнов". Якобы сейчас снимают продолжение кинокартины в Подмосковье. В этом многосерийном фильме Аверин играет главную роль.

Поклонники Жигунова оставили под фото множество пожеланий здоровья артисту, попросили беречь себя. Также фанаты в шуточной форме поругали его коллегу за такой выстрел. "Шрамы украшают мужчин", "Аккуратнее с оружием", "Нашел в кого стрелять. А вы что ему в ответ", – поинтересовались подписчики. Кто-то из них еще и сообщил, что это не первая травма Жигунова на съемках: в "Гардемаринах" артисту травмировали глаз шпагой.

Напомним, не так давно хороший знакомый Жигунова вспомнил о старой душевной травме актера. Художник Сергей Заграевский рассказал, как артист переживал расставание с Анастасией Заворотнюк. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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