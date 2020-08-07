Звезда "Склифосовского" поделилась редким кадром из заграничной поездки

Публика давно старается разгадать, кто же похитил сердце ее любимицы – Марии Куликовой. Однако актриса держит в секрете имя своего избранника. Накануне знаменитость все-таки решилась немного приоткрыть завесу тайны.

На свежем кадре, сделанном в минской гостинице, появился силуэт загадочного возлюбленного. Мария тоже присутствует в кадре. Стоит отметить, что блондинка выглядит по-настоящему счастливой – лицо освещает улыбка, а глаза горят. На фото можно разглядеть крепкое телосложение ее избранника. Мужчина одет в рубашку и джинсы, рука спрятана в карман.

Поклонники Марии Куликовой очень обрадовались возможности хоть краем глаза взглянуть на таинственного кавалера. Цветущий вид актрисы тоже порадовал их.

"Ой, как романтично и таинственно", "Какая же вы обаятельная!", "Машенька, ты светишься счастьем!", "Вы прекрасная и красивая! Принцесса!", "Мило, романтично и чудесно!", – написали комментаторы под постом.

Напомним, о личной жизни звезды "Склифосовского" ходит немало слухов. Настойчивее всего говорят о ее романе с Виталием Кудрявцевым. Впрочем, сам актер недавно открестился от отношений со звездной коллегой.