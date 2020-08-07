"Подальше от России": Панин сбегает из страны

"Подальше от России": Панин сбегает из страны
Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чтобы отметить такое событие , актер решил сильно напиться

Алексей Панин решил уехать из России. Актер успешно получит вид на жительство в Испании. Он признался, что уже в скором времени улетит из страны. 

Этой новостью мужчина поделился на своей странице в "Инстаграм". Панин выложил фото, на котором держит в руках заграничный паспорт и широко улыбается. 

"Даже вчера, по такому случаю, напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!" – написал актер (орфография и пунктуация сохранены).

Однако многие усомнились в том, что актеру удалось получить вид на жительство. "А разве внж не пластиковая карта?", "Вот это поворот! ВНЖ уже в российский паспорт ставят", Это виза, ВНЖ – это карта, не надо тут врать, могу фотку выслать как ВНЖ выглядит". 

Нашлись и те, кто порадовался за Панина: "От всей души поздравляю! Наконец-то Ваша мечта сбылась!", "Рады за вас!"

Не обошлось и без негативных комментариев. Некоторых пользователей обрадовала новость о том, что актер покидает Россию: "Скатертью дорожка, никогда сюда не возвращайся". 

Напомним, что ранее Лариса Гузеева резко высказалась в адрес актера. Ведущая заявила, что поведение Панина во время гастролей заставляло коллег сгорать со стыда.

Юлия МИХАЙЛОВА

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