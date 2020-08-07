Умер известный актер

Ему было 68 лет

Стало известно, что в Канаде на 69-м году жизни скончался известный бродвейский актер Брент Карвер. Причины смерти не уточняются. 

О дате похорон будет сообщено позже, уточняет New York Post. В своем заявлении семья актера с грустью отметила, что "его любовь к выступлениям была сравнима только с его жаром к жизни и пожизненной преданностью семье, друзьям и драгоценным домашним животным". 

Брент Карвер стал известен благодаря своим ролям в "Войне миров", "Сумеречной зоне", "Ромео и Джульетте". 

Напомним, что ранее стало известно о смерти лауреат Нобелевской премии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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