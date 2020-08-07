Ему было 68 лет

Стало известно, что в Канаде на 69-м году жизни скончался известный бродвейский актер Брент Карвер. Причины смерти не уточняются.

О дате похорон будет сообщено позже, уточняет New York Post. В своем заявлении семья актера с грустью отметила, что "его любовь к выступлениям была сравнима только с его жаром к жизни и пожизненной преданностью семье, друзьям и драгоценным домашним животным".

Брент Карвер стал известен благодаря своим ролям в "Войне миров", "Сумеречной зоне", "Ромео и Джульетте".

Напомним, что ранее стало известно о смерти лауреат Нобелевской премии.