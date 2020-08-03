Скончался известный лауреат Нобелевской премии

Подробности смерти политика не раскрываются

Бывший глава Социал-демократической и Лейбористской партий Северной Ирландии, лауреат Нобелевской премии Джон Хьюм скончался в возрасте 83 лет.

Как сообщается на странице фракции в "Твиттер", смерть политика наступила в результате "непродолжительной болезни". Подробности о его уходе из жизни не раскрываются.

Хьюм посвятил свою деятельность деэскалации политического конфликта на территории Северной Ирландии, где в 1970-е годы XX века происходили сильнейшие волнения на национальной почве. В 1998 году его удостоили Нобелевской премии за заключение Белфастского соглашения, по которому радикалы из партии "Шинн фейн", выступавшие за вооруженный сепаратизм, присоединились к ирландским лейбористам.

Егор МАЛКОВ

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