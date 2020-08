Бывший глава Социал-демократической и Лейбористской партий Северной Ирландии, лауреат Нобелевской премии Джон Хьюм скончался в возрасте 83 лет.

Как сообщается на странице фракции в "Твиттер", смерть политика наступила в результате "непродолжительной болезни". Подробности о его уходе из жизни не раскрываются.

‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.



Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.



Thank you, John. pic.twitter.com/0yO5KWaTv7