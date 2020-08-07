Знаменитостям пришлось поработать вместе на одном из проектов

В конце августа Андрею Кончаловскому исполнится 83 года. В честь будущего праздника актеры, которым удалось поработать с известным режиссером, решили поделиться своими воспоминаниями в проекте "Фотография как повод".

На своей странице в "Фейсбуке" мужчина выложил видео, на котором Ирина Розанова вспоминает их совместную работу в спектакле "Чайка". С легкой улыбкой актриса рассказала, что играть Аркадину ее приглашали дважды. Но немецкому режиссеру Петеру Штайну она отказала, несмотря на отличные условия работы, а вот предложение от Кончаловского Розанова решила не отвергать. По словам знаменитости, эта роль стала для нее своеобразным лекарством, поскольку она решила вложить в нее всю свою житейскую глупость и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Артистка вспоминает, как Кончаловский высказывался об исполнительнице роли чеховской героини:

"Пошлая актриса на сцене и гениальная – в жизни".

Не обошлось и без трудностей. Розанова рассказала, что режиссер частенько ее ругал и заставлял усердно работать над исправлением ошибок.

Сам Андрей Кончаловский вспоминает работу с актрисой так: "Ира работала как зверь. Она вообще очень профессиональная актриса, с хорошей школой".

Напомним, что ранее стало известно, что дочь Толкалиной и Егора Кончаловского дебютировала в кино.