Режиссер считает, что это связано с его патриотичной позицией

Никита Михалков готовится к очередному удару от недоброжелателей. Знаменитому режиссеру стало известно, что на него уже начали собирать компромат. Своими переживаниями Михалков поделился в личном разговоре с учредителем "Царьграда" Константином Малофеевым.

По данным осведомителей режиссера, проблемы с "Бесогоном", с которыми столкнулся Михалков некоторое время назад – только начало, и вскоре ненавистники вновь ударят по нему и другим видным российским деятелям, передает "Царьград".

Знаменитости связывают такую активность недоброжелателей с развязыванием войны против России и ее национальных интересов. Они обратили внимание, что особенную активность на Западе начали проявлять после того, как в нашей стране были приняты поправки к Основному закону.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что скандал с "Бесогоном" Михалкова дошел до Кремля.

