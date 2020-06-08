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Скандал с "Бесогоном" Михалкова дошел до Кремля

Скандал с "Бесогоном" Михалкова дошел до Кремля
Никита Михалков. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию

В начале мая телеканал "Россия" решил показать авторскую программу Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" – там режиссер размышлял о массовой чипизации населения для тотального контроля. Сразу после первого выпуска шоу сняли с эфира без объяснения причин.

Позже Михалков объяснил это направленной травлей в его адрес, на которую потратили миллионы рублей. Источники, заинтересованные в такой акции, он раскрывать не стал. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в курсе ситуации оказался даже Владимир Путин. Он отметил, что не знает, общался ли президент лично с Михалковым, однако глава государства подробно ознакомился с позицией каждой стороны. 

При этом Песков сообщил, что не знает, какой личной позиции придерживается по этому поводу президент, сообщает РИА "Новости". 

Сейчас выпуски передачи Михалкова транслируются только через "Ютуб". Режиссер утверждает, что делает шоу на свои собственные деньги, чтобы избежать внешнего влияния на повестку. 

Ситуацию со снятием "Бесогона" с эфира в ВГТРК до сих пор никак не прокомментировали.

Евгения НАГОРСКАЯ

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