Режиссер не стал называть заказчика акции против его программы

Причиной снятия с эфира передачи "Бесогон ТВ" на федеральном канале, утверждает Никита Михалков, стала спланированная акция, на которую направили большие суммы денег. Режиссер утверждает, что об этом ему рассказали знакомые, которые отказались участвовать в травле.

Народный артист сообщил, что в день, когда был запланирован эфир, ко многим медийным личностям из его окружения обратились с просьбой поучаствовать в информационной кампании против его шоу. За это людям предлагали "огромные деньги" – этим, считает он, и объясняется весь негатив в сторону его шоу.

Михалков добавил, что читал в СМИ информацию, якобы на всю акцию выделили более $600 тысяч. Однако, кто стал источником финансирования режиссер не указал.

Он считает, что сделали это не просто так: если программу закрыли, вероятно, он поднял важные вопросы, о которых не хотят говорить массово, передает "Царьград".

Напомним, в начале мая на одном из федеральных каналов сняли передачу Михалкова "Бесогон ТВ" с эфира после первого показа. Там режиссер рассуждал о теории массового чипирования, к которому приведет вакцинация от коронавируса. В результате активность людей будут контролировать и награждать, в случае соблюдения норм, криптовалютой.

Против высказываний Никиты Михалкова выступил телеведущий Владимир Познер. На защиту режиссера встал Владимир Соловьев.