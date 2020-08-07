Певец решил попрощаться с роскошной шевелюрой

Многие привыкли видеть Филиппа Киркорова с длинными и густыми волосами, которые певец всегда аккуратно укладывает. Такая прическа стала своеобразной визитной карточкой артиста. Однако так было не всегда. В фан-аккаунте певца вспомнили, что несколько лет назад Киркоров осмелился на глобальные изменения в привычном для публики образе.

Начать певец решил с волос. Мужчина остался почти без волос и выбрил на висках и затылке фигурные узоры. По началу артист стеснялся своей новой прически, поэтому некоторое время ходил в шапке. Но во время музыкальной премии "Золотой граммофон" он стянул с себя головной убор, чем вызвал бурю оваций в зале.

Изменения коснулись и гардероба певца: на время Филипп Бедросович отказался от эпатажных нарядов, большого количества украшений и перьев. Например, в 2009 году певец выступал в стильных классических костюмах.

Сегодня Киркоров вернулся к привычному образу: гардероб певца состоит преимущественно из ярких и необычных вещей.

Напомним, что в сети появилась информация, что Киркоров стал причиной серьезной ссоры между Ольгой Бузовой и Давой.