В Сети показали Киркорова показали без волос

В Сети показали Киркорова показали без волос
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец решил попрощаться с роскошной шевелюрой

Многие привыкли видеть Филиппа Киркорова с длинными и густыми волосами, которые певец всегда аккуратно укладывает. Такая прическа стала своеобразной визитной карточкой артиста. Однако так было не всегда. В фан-аккаунте певца вспомнили, что несколько лет назад Киркоров осмелился на глобальные изменения в привычном для публики образе. 

Начать певец решил с волос. Мужчина остался почти без волос и выбрил на висках и затылке фигурные узоры. По началу артист стеснялся своей новой прически, поэтому некоторое время ходил в шапке. Но во время музыкальной премии "Золотой граммофон" он стянул с себя головной убор, чем вызвал бурю оваций в зале. 

Изменения коснулись и гардероба певца: на время Филипп Бедросович отказался от эпатажных нарядов, большого количества украшений и перьев. Например, в 2009 году певец выступал в стильных классических костюмах. 

Сегодня Киркоров вернулся к привычному образу: гардероб певца состоит преимущественно из ярких и необычных вещей. 

 

Напомним, что в сети появилась информация, что Киркоров стал причиной серьезной ссоры между Ольгой Бузовой и Давой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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