Сын исполнителя хита "Город зеленого цвета" умер в 21 год

Сын исполнителя хита "Город зеленого цвета" умер в 21 год
Виктор Павлик. Фото: instagram.com/viktorpavlik
Парень не смог победить недуг

Сегодня не стало сына исполнителя песни "Город зеленого цвета" Виктора Павлика. Парень скончался от саркомы кости. Артист прокомментировал печальную новость на своей странице в "Инстаграм". 

"Покойся с миром, с Богом, сын. Теперь ты мой ангел. Аминь", – написал украинский певец (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

 

 

Как передает портал "Стархит", сын Виктора Павлика перенес 18 курсов химиотерапии, однако это не помогло. В начале лета состояние Павла Павлика сильно ухудшилось, лечение не работало. Последние дни наследник певца провел в хосписе. 

Пользователи социальной сети выразили свои соболезнования Виктору: "Очень жаль, что Господь-Богу ему так мало времени отвел. Значит, его заждались на Небесах. Мои глубочайшие соболезнования. Помните, что он смотрит на вас. Сделайте так, чтобы Паша гордился вами", "Не могу сдержать слез и очень сочувствую вам и вашим родным. Дай Бог терпения и сил перенести это горе", "Искренние соболезнования! Пусть покоится с Богом, а вам душевного спокойствия и сил!"

Напомним, что ранее стало известно о том, что после долгой болезни скончался известный режиссер. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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