Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Глюкоза оказалась в центре громкого скандала. Накануне звезде отказали во взъезде на Украину еще на три года после вопросов о Крыме. При этом на опубликованном Госпогранслужбой видео Наталья Чистякова-Ионова назвала полуостров украинским. Именно это и возмутило пользователей Сети – артистку назвали предательницей.
Пограничники задавали Глюкозе вопросы о ее последнем визите в Крым и принадлежности полуострова. Певица объяснила, что к политике отношения не имеет. "Для меня иметь возможность быть на Украине для нее намного важнее, но Крым украинский", – ответила артистка, когда пограничник задал ей вопрос во второй раз.
"Предательница, Крым это Россия", "Она нарушила Конституцию. Дать условно и штраф",
– раскритиковали певицу в комментариях на "Ютуб". Некоторые обвинили Глюкозу в невежестве, отметив, что после этого ей хорошо бы запретить и въезд в Россию.
Однако в Сети также заметили, что видео резко обрывается, и это кажется подозрительным. "Похоже подстава", "Она сказала Крым Украинский... был когда-то раньше (просто камеру выключили)", – предположили в комментариях.
Несмотря на слова Глюкозы, на Украину ее все же не пустили. Певице запретили въезд еще на три года.
Финансовые организации стремятся получить доход без риска для себя, но тайно от граждан
Россиянин потребовал в общепите вернуть ему деньги, но получил отказ