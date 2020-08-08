Певица заявила, что российский полуостров принадлежит Украине

Глюкоза оказалась в центре громкого скандала. Накануне звезде отказали во взъезде на Украину еще на три года после вопросов о Крыме. При этом на опубликованном Госпогранслужбой видео Наталья Чистякова-Ионова назвала полуостров украинским. Именно это и возмутило пользователей Сети – артистку назвали предательницей.

Пограничники задавали Глюкозе вопросы о ее последнем визите в Крым и принадлежности полуострова. Певица объяснила, что к политике отношения не имеет. "Для меня иметь возможность быть на Украине для нее намного важнее, но Крым украинский", – ответила артистка, когда пограничник задал ей вопрос во второй раз.

"Предательница, Крым это Россия", "Она нарушила Конституцию. Дать условно и штраф",

– раскритиковали певицу в комментариях на "Ютуб". Некоторые обвинили Глюкозу в невежестве, отметив, что после этого ей хорошо бы запретить и въезд в Россию.

Однако в Сети также заметили, что видео резко обрывается, и это кажется подозрительным. "Похоже подстава", "Она сказала Крым Украинский... был когда-то раньше (просто камеру выключили)", – предположили в комментариях.

Несмотря на слова Глюкозы, на Украину ее все же не пустили. Певице запретили въезд еще на три года.