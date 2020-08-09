Умерла известный театральный продюсер

Она работала в "Современнике" и театре им. Станиславского

На 77 году жизни скончалась Галина Боголюбова. Она была заведующей литературной частью Московского драматического театра им. Ермолаевой. Об этом сообщила пресс-служба театра. 

Женщины не стало накануне 8 августа. Сотрудники отметили, что для театра кончина Боголюбовой стала большой потерей.

"Без таких людей театр был бы совсем не тем местом, которое мы знаем и любим", – указывают в сообщении.

Что стало причиной смерти не раскрывается. 

Галина Боголюбова была выпускницей филологического факультета МГУ. Она работала в "Современнике" и театре "Ромэн". С середины 80-х стала завлитом Московского драматического. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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