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На 77 году жизни скончалась Галина Боголюбова. Она была заведующей литературной частью Московского драматического театра им. Ермолаевой. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Женщины не стало накануне 8 августа. Сотрудники отметили, что для театра кончина Боголюбовой стала большой потерей.
"Без таких людей театр был бы совсем не тем местом, которое мы знаем и любим", – указывают в сообщении.
Что стало причиной смерти не раскрывается.
Галина Боголюбова была выпускницей филологического факультета МГУ. Она работала в "Современнике" и театре "Ромэн". С середины 80-х стала завлитом Московского драматического.
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