Вдова Николая Караченцова разъехалась с сыном

Вдова Николая Караченцова разъехалась с сыном
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
Людмила Поргина отдыхает на курорте вместе с близкой подругой

Вдова покойного актера Николая Караченцова Людмила Поргина постоянно вылетала летом в Европу и Турцию, где у нее есть недвижимое имущество. Теперь же из-за закрытого авиасообщения с другими странами женщина проводит время в Сочи.

Ее сын Андрей Караченцов рассказал, что разъехался на это время с мамой. Она отдыхает в сочинском "Актере" – санатории, памятном ее сердцу. До смерти артиста она постоянно отдыхала там с мужем, сам Артем бывал в этом месте несколько раз, а позже стал приезжать со своей женой. Однажды семья отметила там годовщину свадьбы сына – Караченцов-старший выступил тогда тамадой.

На этот раз Поргина уехала отдыхать с близкой подругой по настоянию режиссера Рудольфа Фурманова, который является другом семьи долгие годы. Подруги вместе посещают оздоровительные процедуры. 

11 августа у Андрея должна состояться очередная годовщина свадьбы. Супруги проведут время на Вологодчине. Караченцов-младший признается, что фамилия отца, которую носит он и его дети, дает повод для гордости.

"Мы гордимся, что продолжаем род Караченцовых", – заявил он в беседе с "Дни.ру".

Ранее Азиза решила написать автобиографию, пообещав, что поделится воспоминаниями о своем бурном романе с Николаем Караченцовым.
Егор МАЛКОВ

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