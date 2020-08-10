Оказывается, за свои выступления певица получает крупные гонорары

В начале года появилась информация о разводе Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Расставание звездной пары не прошло мирно: судебный процесс длится до сих пор. Бывшие супруги никак не могут поделить имущество, приобретенное за годы их семейной жизни.

Однако в деньгах Пелагея не нуждается. "Форбс" назвал сумму доходов певицы за 2018 год – это более 100 миллионов рублей. По некоторым данным, Иван Телегин зарабатывал меньше своей звездной жены.

В марте этого года стало известно, что Пелагея оформила ИП. До этого деньгами певицы управляла ее мать, Светлана Ханова. Именно она решала все финансовые вопросы и заключала сделки.

Недавно появилась информация о том, сколько денег Пелагея заработала за выступление в Калининградской области в честь 8-го марта. Пребывание на сцене в течение часа принесло певице около 2 миллионов рублей.

Организатор концертов Сергей Лавров не остался в стороне и высказался о доходах певицы.

"Тихонько приехала, собрала мешок денег – где-то 3 миллиона, где-то 7 – и до свиданья!" – сообщил он.

По словам Лаврова, именно благодаря тому, что Пелагея никогда не хвасталась своими доходами, о ее благосостоянии никто и не подозревал.

Высокий заработок Пелагеи принесли также шоу "Голос. Дети" и "Голос. 60+". За роль наставницы она получала от 50 тысяч евро за сезон.

Ранее известный критик Сергей Соседов назвал причину расставания Пелагеи с мужем. По его мнению, в шоу-бизнесе невозможно построить счастливые отношения.